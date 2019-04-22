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Türkiye günlerce bu aşkı konuştu 'Herkes ilişkime tuhaf bakıyor ama...'

Türkiye bu aşklara da tanıklık etti! Futbolcular her daim yaşadıkları aşklar ile gündeme oturuyorlar malumunuz. Türkiye'ye bekar gelen futbolcuların aşk hayatı ise bir hayli hareketli oldu. Futbolcular Türkiye'de sevgilileri ve ilişkileriyle gündeme geldiler. Son yıllarda yaşanan yasak aşklar, kaçamaklar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İşte sizi şaşkına çevirecek o ünlü aşıklar.

22.04.2019 17:41 - Son Güncelleme: 22.04.2019 17:45
Türkiye günlerce bu aşkı konuştu 'Herkes ilişkime tuhaf bakıyor ama...'

Türkiye günlerce bu aşkları konuştu. Kimisi birbirine çok yakıştırıldı, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılamadı. Birçoğu geçmişte kalmış fakat hala akıllardan silinmeyen futbolcu aşklarını sizler için derledik. Ancak içlerinde öyle bir aşk var ki hala Türkiye'nin hafızasında. Hadi takvimleri geri saralım ve sansasyonel o aşklara bakalım.

Bunlardan en yakın zamanda tanık olduğumuz aşk hikayesi Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşkı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup bir süre önce yollarını ayırmıştı.

Türkiye günlerce bu aşkı konuştu 'Herkes ilişkime tuhaf bakıyor ama...'

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Türkiye günlerce bu aşkı konuştu 'Herkes ilişkime tuhaf bakıyor ama...'

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