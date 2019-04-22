Hiçbir şey yapmadık! Harun Tekin, Alanya maçı sonrası oynadıkları futbolu eleştirdi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında ayakta kalan tek oyuncusu olan Harun Tekin, karşılaşma sonunda öz eleştiride bulundu. Takım olarak kötü oynadıklarını söyleyen Harun, "Kazanmak için hiçbir şey yapamadık. Elimden geleni yapıyorum ama bugün katkı sağlayamadım." diye konuştu. Fenerbahçe adına sahanın en iyi futbolcusu olan Harun, yaptığı 6 kurtarışla takımının sahadan farklı bir yenilgiyle ayrılmasını önleyen isimdi. Taraftarlar da Harun'un performansından övgü ile bahsetti.