Hiçbir şey yapmadık!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında ayakta kalan tek oyuncusu olan Harun Tekin, karşılaşma sonunda öz eleştiride bulundu. Takım olarak kötü oynadıklarını söyleyen Harun, "Kazanmak için hiçbir şey yapamadık. Elimden geleni yapıyorum ama bugün katkı sağlayamadım." diye konuştu. Fenerbahçe adına sahanın en iyi futbolcusu olan Harun, yaptığı 6 kurtarışla takımının sahadan farklı bir yenilgiyle ayrılmasını önleyen isimdi. Taraftarlar da Harun'un performansından övgü ile bahsetti.
- Spor
- 22.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.