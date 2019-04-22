Takım otobüsünde taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli' ifadelerini kullanan Gümüş için İtalyan ekibi Genoa'nın yaptığı teklif olumlu yanıt buldu. Sarı kırmızılı kulüp Sinan Gümüş için yeni bir teklif yapmayacak. Sinan ise Genoa'nın yıllık 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

Galatasaray'da 650 bin euro garanti ücretle oynayan Sinan Gümüş, kulübün geçtiğimiz aylarda yaptığı 1 milyon euroluk teklifi düşük bulmuştu.

NELER OLMUŞTU?

Sinan Gümüş, Fenerbahçe derbisi öncesi takım otobüsünü Florya'dan uğurlayan taraftarlar için "Yemin ederim hepsi Suriyeli" yorumunu yapmıştı. Diagne'nin Instagram hikayesinde fark edilen bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş; UltrAslan taraftar grubu da konuyla ilgil isert bir açıklama yapmıştı.