Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 22.04.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 15:23

'da yolcu! İşte yeni takımı

Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı 'Hepsi Suriyeli' çıkışıyla gündem olan 'ün yeni adresi netleşti. Genoa'ya olumlu yanıt veren Gümüş'ün İtalyan ekibinde kazanacağı ücret de belli oldu...

O da yolcu! İşte yeni takımı

Takım otobüsünde taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli' ifadelerini kullanan Gümüş için İtalyan ekibi Genoa'nın yaptığı teklif olumlu yanıt buldu. Sarı kırmızılı kulüp için yeni bir teklif yapmayacak. Sinan ise Genoa'nın yıllık 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

'da 650 bin euro garanti ücretle oynayan Sinan Gümüş, kulübün geçtiğimiz aylarda yaptığı 1 milyon euroluk teklifi düşük bulmuştu.

NELER OLMUŞTU?

Sinan Gümüş, Fenerbahçe derbisi öncesi takım otobüsünü Florya'dan uğurlayan taraftarlar için "Yemin ederim hepsi Suriyeli" yorumunu yapmıştı. Diagne'nin Instagram hikayesinde fark edilen bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş; UltrAslan taraftar grubu da konuyla ilgil isert bir açıklama yapmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Sinan Gümüş yolcu! İşte yeni takımı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri