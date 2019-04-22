Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında silik bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe'nin sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldığı geceye Ozan Tufan damgasını vurdu.
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında silik bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe'nin sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldığı geceye Ozan Tufan damgasını vurdu.
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