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  • 22.04.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 12:23

-'a damgasını vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında , Aytemiz 'a 1-0 mağlup oldu. Takımın sergilediği silik performans taraftarın tepkisini çekerken, gecenin en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'den Alanyaspor'a kiralanan oldu.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında silik bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe'nin sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldığı geceye Ozan Tufan damgasını vurdu.

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