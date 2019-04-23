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  • 23.04.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:52

Futbolu sarsan skandalı! 'de WhatsApp grubu kurup...

futboldaki skandalı ile sarsıldı. 'ın iddiasına göre 'de top koşturan bazı futbolcular kurdukları WhatsApp grubu ile insanlık dışı ve cinsiyetçi bir sözde oyun kurarak seks turnuvası düzenlediler.

Premier Lig'de seks skandalı! WhatsApp grubu kurup...

İngiltere, futbolcuların imza attığı son dakika cinsel ilişki skandalı ile çalkalanıyor. Premier Ligi'nde top koşturan futbolcular tarafından kurulan bir Whatsapp grubundaki konuşmalar basına sızdı. İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre futbolcular insanlık dışı ve cinsiyetçi bir sözde oyun kurarak seks turnuvası düzenlediler.

Kadınlara tükürülen ve tokat atılan skandal olayda en iğrenç kim olursa daha fazla puan kazandığı ortaya çıktı!

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