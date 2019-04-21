Sinan'a 'Suriyeli' cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında flaş bir karara imza attı. Fenerbahçe maçı öncesinde Diagne'nin paylaştığı videoda taraftarlara, "Hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş kadroya alınmadı. Bu sözünden sonra 2 kez özür dileyen Sinan Gümüş bu hamlesine rağmen kadroya alınmadı.