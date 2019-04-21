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Sinan'a 'Suriyeli' cezası

Fatih Terim taraftarlar için "Hepsi Suriyeli" diyen ’ü maç kadrosuna almadı.

Sinan'a 'Suriyeli' cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri maçında flaş bir karara imza attı. Fenerbahçe maçı öncesinde Diagne'nin paylaştığı videoda taraftarlara, "Hepsi Suriyeli" diyen kadroya alınmadı. Bu sözünden sonra 2 kez özür dileyen Sinan Gümüş bu hamlesine rağmen kadroya alınmadı.

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