Sinan'a 'Suriyeli' cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında flaş bir karara imza attı. Fenerbahçe maçı öncesinde Diagne'nin paylaştığı videoda taraftarlara, "Hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş kadroya alınmadı. Bu sözünden sonra 2 kez özür dileyen Sinan Gümüş bu hamlesine rağmen kadroya alınmadı.
- Spor
- 21.04.2019
- Gazete
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