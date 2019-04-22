Alanyaspor yenilgisi Genç Fenerbahçeliler'i çileden çıkardı

yenilgisinden çok ortaya konan kötü futbolataraftarları sessiz kalmadı. Daha önceve yönetimine destek verdiğide Alanyaspor karşısında alınan yenilgi sonrası son derece tepkisel bir paylaşımda bulundu.GFB maç sonuşeklindepaylaşımda bulundu.