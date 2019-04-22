Alanyaspor yenilgisi Genç Fenerbahçeliler'i çileden çıkardı

Alanyaspor yenilgisinden çok ortaya konan kötü futbola Fenerbahçe taraftarları sessiz kalmadı. Daha önce Başkan Ali Koç ve yönetimine destek verdiği Genç Fenerbahçeliler de Alanyaspor karşısında alınan yenilgi sonrası son derece tepkisel bir paylaşımda bulundu.
İSYAN ETTİLER...
GFB maç sonu "Leftere, Can Bartu'ya, çubukluya, armaya ihanet ettiniz! Ruzsuzlar.... Sabrımız kalmadı." şeklinde paylaşımda bulundu.
İSYAN ETTİLER...
GFB maç sonu "Leftere, Can Bartu'ya, çubukluya, armaya ihanet ettiniz! Ruzsuzlar.... Sabrımız kalmadı." şeklinde paylaşımda bulundu.
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