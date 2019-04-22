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Alanyaspor yenilgisi Genç Fenerbahçeliler'i çileden çıkardı

Alanya maçındaki kötü futbol, yönetime destek veren Genç Fenerbahçeliler’i de çileden çıkardı.

Artık sabrımız kalmadı! Burası Fenerbahçe
Alanyaspor yenilgisinden çok ortaya konan kötü futbola Fenerbahçe taraftarları sessiz kalmadı. Daha önce Başkan Ali Koç ve yönetimine destek verdiği Genç Fenerbahçeliler de Alanyaspor karşısında alınan yenilgi sonrası son derece tepkisel bir paylaşımda bulundu.



İSYAN ETTİLER...
GFB maç sonu "Leftere, Can Bartu'ya, çubukluya, armaya ihanet ettiniz! Ruzsuzlar.... Sabrımız kalmadı." şeklinde paylaşımda bulundu.

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