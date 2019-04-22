A.Gücü&Konya kardeşce

Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki takımın buluşmasında Ankaragücü ve Atiker Konyaspor başkentte 0-0 berabere kaldı. EN SON ANTALYA!
İki takım da 90 dakika soyunca önemli fırsatlar yakalarken, kalecilen Altay Bayındır ve Serkan Kırıntılı çok başarılı kurtarışlara imza attı. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya, Konyaspor ise 37'ye çıkardı. Konuk ekibin ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Konyaspor son olarak Antalyaspor karşısında 2-0'lık galibiyet almıştı.
İki takım da 90 dakika soyunca önemli fırsatlar yakalarken, kalecilen Altay Bayındır ve Serkan Kırıntılı çok başarılı kurtarışlara imza attı. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya, Konyaspor ise 37'ye çıkardı. Konuk ekibin ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Konyaspor son olarak Antalyaspor karşısında 2-0'lık galibiyet almıştı.
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