Lider Başakşehir’in konuğu Rizespor

Süper Lig'de bugün saat 16.00'da lider Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Diğer maçta ise Ankaragücü saat 13.30'da Atiker Konya'yı konuk edecek. Maçlar beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- Spor
- 21.04.2019
- Gazete
Süper Lig'de bugün saat 16.00'da lider Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Diğer maçta ise Ankaragücü saat 13.30'da Atiker Konya'yı konuk edecek. Maçlar beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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