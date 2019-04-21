Kayseri’den kırmızı isyanı

Kayserisporlu futbolcular Galatasaray maçındaki hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. İlk olarak maçın ilk yarısında Emre Akbaba'nın Sapunaru'ya yaptığı faulde kırmızı kart çıkması gerektiğini savunan Kayserili futbolcular, ardından Tiago Lopes'in ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyona uzun süre itirazda bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübün teknik heyeti de bu iki karara büyük tepki verdi. Kayserisporlu taraftarlar sosyal medya üzerinden maçın hakemi Arda Kardeşler aleyhinde paylaşımlarda bulundu.



BEDİR: EMRE ATILMALIYDI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Emre Akbaba'nın Sapunaru'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Bedir, "Hakem hakkaniyetli maç yönetmedi" diye konuştu.

KARAMAN'IN İTİRAZI VAR

Kayseri'nin teknik direktörü Hikmet Karaman, hakem Arda Kardeşler'i Emre Akbaba'nın pozisyonunda VAR'a gitmemesi sebebiyle sert sözlerle eleştirdi.