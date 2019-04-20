Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumladı. Usta yorumcunun gündeminde Emre Akbaba'nın pozisyonu ve karşılaşmanın hakemleri vardı. İşte Toroğlu'nun değerlendirmeleri...