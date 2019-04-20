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  • 20.04.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 20:47

'dan 'nın pozisyonu için olay yorum

Usta yorumcusu , Türk Telekom Stadı'nda oynanan - Kayserispor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu maçın ilk yarısında yaşanan 'nın içinde olduğu bir pozisyonla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Toroğlu'dan Akbaba'nın pozisyonu için olay yorum

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumladı. Usta yorumcunun gündeminde Emre Akbaba'nın pozisyonu ve karşılaşmanın hakemleri vardı. İşte Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

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