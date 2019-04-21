Fenerbahçe'de kötü gidiş Alanyaspor deplasmanında da devam etti. Bu sezon deplasmanda sadece bir kez kazanan Fenerbahçe, Alanyaspor maçından da puansız ayrıldı. Düşme potasından uzaklaşamayan sarı lacivertli takımda İsmail Köybaşı gördüğü sarı kartla Trabzonspor maçında cezalı duruma düşerken, Serdar Aziz ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza sahasına gerçekleştirdiği ortada, penaltı noktası yakından topla buluşan Cisse'nin röveşatasında kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etti.



36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Valbuena'nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



39. dakikada defansın hatasını fırsat bilen Baiano'nun sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.



40. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında topla buluşan Ozan Tufan'ın iyi yükselip vurduğu kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda top kaleci Harun Tekin'i geçti. Son anda araya giren Mehmet Topal topu uzaklaştırdı.

48. dakikada Welinton'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Campos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



50. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yerden pasında, ceza sahasında topla buluşan Ayew, meşin yuvarlağı arkaya aktardı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.



52. dakikada Welinton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun Tekin, kontrol edemediği topu çizgi üzerinde iki hamlede uzaklaştırmayı başardı. Topu önünde bulan Villafanez'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



57. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Campos'un ceza sahasına ortasında Sadık Çiftpınar'dan seken topla altıpasın sağında buluşan Villafanez meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Arka direk hizasında topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

63. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka kale direği hizasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



71. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortasında, Ozan Tufan'ın topukla geriye çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in ayaklarına çarparak kornere çıktı.



84. dakikada Sackey'in ara pasında kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Cisse'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Isla 'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Frey'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Villafanez'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişikliğe gitti.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Galatasaray ile sahalarında oynadıkları maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Roberto Soldado ve sakatlığı bulunan Victor Moses yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Andre Ayew'e şans verdi.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA DEĞİŞİKLİKLER

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Tzavellas, Ceyhun Gülselam ve Junior Fernandes'in yerine ilk 11'de Wellington, Sackey ve Cisse'ye şans tanıdı.

Ligin devre arasında Akdeniz ekibine, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertliler karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-yeşilli takımın taraftarları da karşılaşma öncesi Ozan Tufan lehine uzun süre tezahürat yaptı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.