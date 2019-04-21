Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında. Ligin bitmesine son 5 hafta kala zirve yarışı hızlandı. Şampiyon adayı Galatasaray, Kayserispor karşısından aldığı 3 puanla Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Başakşehir ise bugün Rizespor ile karşılaşacak ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puan farkını açmak isteyecek. Öte yandan bugün ve yarın oynanacak maçlar ile birlikte puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? İşte 21 Nisan Süper Lig maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (29. HAFTA)

Süper Lig 29. hafta puan durumu tablosu aşağıdaki gibidir. Maçlar tamamlandıkça puan durumu tablosu güncellenmektedir.

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 28 18 7 3 44 15 29 61 2 Galatasaray 29 17 8 4 62 29 33 59 3 Beşiktaş 28 15 8 5 60 37 23 53 4 Trabzonspor 29 15 7 7 52 38 14 52 5 Antalya 29 12 5 12 33 46 -13 41 6 Yeni Malatyaspor 29 10 8 11 39 39 0 38 7 Kasımpaşa 29 11 5 13 47 51 -4 38 8 Alanyaspor 28 11 5 12 30 34 -4 38 9 Rizespor 28 9 10 9 40 40 0 37 10 Konyaspor 29 8 13 8 33 33 0 37 11 Ankaragücü 29 10 6 13 30 42 -12 36 12 Kayserispor 29 9 9 11 28 40 -12 36 13 Sivasspor 28 9 8 11 40 43 -3 35 14 Fenerbahçe 28 7 12 9 34 39 -5 33 15 Bursaspor 29 5 14 10 25 34 -9 29 16 BB Erzurumspor 29 6 10 13 30 38 -8 28 17 Göztepe 29 8 3 18 26 37 -11 27 18 Akhisarspor 29 6 6 17 30 48 -18 24



SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (29. HAFTA)

19 NİSAN CUMA

Kasımpaşa - Bursaspor: 1-1

20 NİSAN CUMARTESİ

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Akhisarspor - Antalyaspor: 1-2

Galatasaray - Kayserispor: 3-1

Göztepe - BB Erzurumspor: 0-1

21 NİSAN PAZAR

Ankaragücü - Konyaspor: 0-0

Başakşehir - Rizespor:

Alanyaspor - Fenerbahçe

22 NİSAN PAZARTESİ

Sivasspor - Beşiktaş: