Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında. Ligin bitmesine son 5 hafta kala zirve yarışı hızlandı. Şampiyon adayı Galatasaray, Kayserispor karşısından aldığı 3 puanla Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Başakşehir ise bugün Rizespor ile karşılaşacak ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puan farkını açmak isteyecek. Öte yandan bugün ve yarın oynanacak maçlar ile birlikte puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? İşte 21 Nisan Süper Lig maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (29. HAFTA)
Süper Lig 29. hafta puan durumu tablosu aşağıdaki gibidir. Maçlar tamamlandıkça puan durumu tablosu güncellenmektedir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|28
|18
|7
|3
|44
|15
|29
|61
|2
|Galatasaray
|29
|17
|8
|4
|62
|29
|33
|59
|3
|Beşiktaş
|28
|15
|8
|5
|60
|37
|23
|53
|4
|Trabzonspor
|29
|15
|7
|7
|52
|38
|14
|52
|5
|Antalya
|29
|12
|5
|12
|33
|46
|-13
|41
|6
|Yeni Malatyaspor
|29
|10
|8
|11
|39
|39
|0
|38
|7
|Kasımpaşa
|29
|11
|5
|13
|47
|51
|-4
|38
|8
|Alanyaspor
|28
|11
|5
|12
|30
|34
|-4
|38
|9
|Rizespor
|28
|9
|10
|9
|40
|40
|0
|37
|10
|Konyaspor
|29
|8
|13
|8
|33
|33
|0
|37
|11
|Ankaragücü
|29
|10
|6
|13
|30
|42
|-12
|36
|12
|Kayserispor
|29
|9
|9
|11
|28
|40
|-12
|36
|13
|Sivasspor
|28
|9
|8
|11
|40
|43
|-3
|35
|14
|Fenerbahçe
|28
|7
|12
|9
|34
|39
|-5
|33
|15
|Bursaspor
|29
|5
|14
|10
|25
|34
|-9
|29
|16
|BB Erzurumspor
|29
|6
|10
|13
|30
|38
|-8
|28
|17
|Göztepe
|29
|8
|3
|18
|26
|37
|-11
|27
|18
|Akhisarspor
|29
|6
|6
|17
|30
|48
|-18
|24
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (29. HAFTA)
19 NİSAN CUMA
Kasımpaşa - Bursaspor: 1-1
20 NİSAN CUMARTESİ
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1
Akhisarspor - Antalyaspor: 1-2
Galatasaray - Kayserispor: 3-1
Göztepe - BB Erzurumspor: 0-1
21 NİSAN PAZAR
Ankaragücü - Konyaspor: 0-0
Başakşehir - Rizespor:
Alanyaspor - Fenerbahçe
22 NİSAN PAZARTESİ
Sivasspor - Beşiktaş:
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