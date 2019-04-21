Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.04.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 18:04

Spor Toto nda son durum ne? (21 Nisan)

Türkiye Spor Toto Süper Lig 29. haftasında karşılaşmalar oynanmaya başladı. Şimdi sporseverler merakla Spor Toto nda son durum ne sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Nisan Süper Lig puan durumu...

Spor Toto Süper Lig puan durumu

Türkiye Spor Toto Süper Lig 29. haftasında karşılaşmalar oynanmaya başladı. Puan durumundaki son durum bu nedenle sporseverler tarafından araştırılıyor. Şimdi sporseverler merakla Spor Toto nda son durum ne sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Lig puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

19.04.2019 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 BURSASPOR

20.04.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

20.04.2019 16:00 AKHİSARSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

20.04.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

20.04.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

21.04.2019 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 ATİKER KONYASPOR

21.04.2019 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.04.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

22.04.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSpor Toto Süper Lig puan durumunda son durum ne? (21 Nisan)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri