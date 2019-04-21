Türkiye Spor Toto Süper Lig 29. haftasında karşılaşmalar oynanmaya başladı. Puan durumundaki son durum bu nedenle sporseverler tarafından araştırılıyor. Şimdi sporseverler merakla Spor Toto Süper Lig puan durumunda son durum ne sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Lig puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI



19.04.2019 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 BURSASPOR

20.04.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

20.04.2019 16:00 AKHİSARSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

20.04.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

20.04.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

21.04.2019 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 ATİKER KONYASPOR

21.04.2019 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.04.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

22.04.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.