Süper Lig'in 29.haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Efecan Karaca'nın 57.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi Fenerbahçe karşısında birçok pozisyondan da yararlanamadı.
Alanyaspor, maçın hemen ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu.
İşte ses getirecek o paylaşım...
Alanyaspor, maçın hemen ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu.
İşte ses getirecek o paylaşım...
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