Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.04.2019 22:04
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 22:04

Aytemiz 'dan 'ye olay gönderme!

, Spor Toto 'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz 'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından ev sahibi ekip Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye ses getirecek bir gönderme geldi.

Alanyaspor'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
'in 29.haftasında , 'yi Efecan Karaca'nın 57.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. temsilcisi Fenerbahçe karşısında birçok pozisyondan da yararlanamadı.

Alanyaspor, maçın hemen ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu.

İşte ses getirecek o paylaşım...



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri