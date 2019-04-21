Başakşehir - Çaykur Rizespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadeleye dair kritik bilgiler haberimizde...

İLK 11'LER:

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Awaziem, Saadane, Melnjak, Abdullah Durak, Musa Çağıran, Azubuike, Boldrin, Mustafa Saymak, Aminu ve Muric.

Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport 1 canlı yayınlayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF 3 PUAN!

Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 1 maç eksikle 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.

EPUREANU YOK

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor. Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.