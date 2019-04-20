Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Sinan Gümüş, kadroya alınmadı.
Sinan, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya'ya takımı desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar için sarf ettiği sözler sonrasında tepki çekmişti.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Gümüş'ün takımdan gönderilmesi için sosyal medyada binlerce tweet atmıştı.
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