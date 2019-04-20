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  • 20.04.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 18:10

'da depremi

Fenerbahçe maçından önce taraftarına yaptığı benzetme nedeniyle sarı kırmızılı taraftarlardan büyük tepki çeken , Galatasaray - Kayseri maçında kadroya alınmadı.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi

Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Türk Telekom Stadyumu'nda 'u ağırlayacak olan 'da , kadroya alınmadı.

Sinan, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya'ya takımı desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar için sarf ettiği sözler sonrasında tepki çekmişti.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Gümüş'ün takımdan gönderilmesi için sosyal medyada binlerce tweet atmıştı.

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