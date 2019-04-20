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  • 20.04.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 18:53

'ın 'ı paramparça! Augsburg 6-0 Stuttgart

Bundesliga'da 'a soğuk duş! Ozan Kabak'ın formasını giydiği , Augsburg'a 6-0 mağlup oldu. Stuttgart,kümede kalma yarışında ağır bir yara aldı.

Ozan Kabak paramparça! 6-0...

Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 90. dakika sahada kalan milli futbolcumuz 'ın rakımı Stuttgart, 6-0 kaybetti. Augsburg'a farklı galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Rani Khedira, 18'de André Hahn, 29. dakikada Philipp Max, 53 ve 68. dakikalarda Marco Richter kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Augsburg puanını 31'e yükselterek 14. sıraya yükselirken Stuttgart, 21. puanda 16. sırada kaldı.

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