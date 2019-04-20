Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçında Augsburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadelede 90. dakika sahada kalan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın rakımı Stuttgart, 6-0 kaybetti. Augsburg'a farklı galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Rani Khedira, 18'de André Hahn, 29. dakikada Philipp Max, 53 ve 68. dakikalarda Marco Richter kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Augsburg puanını 31'e yükselterek 14. sıraya yükselirken Stuttgart, 21. puanda 16. sırada kaldı.
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