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  • 20.04.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 18:12

Akhisarspor 'a boyun eğdi

'in 29'uncu hafta mücadelesinde 'u konuk eden Akhisarspor, sahadan üzgün ayrılan taraf oldu. Ligde zor günler geçiren ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Akhisarspor Antalyaspor'a boyun eğdi

'in 29. hafta maçında , deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

İLK YARIYI DA ÖNDE TAMAMLADI
Konuk ekip 7 ve 40. dakikalarda Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

BARBOSA'NIN GOLÜ YETMEDİ
İlk yarıyı geride tamamlayan ev sahibi ekip 58. dakikada Helder Barbosa'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmazken Antalyaspor sahadan galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı: 2-1

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Akhisarspor 24 puanda kaldı.

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