Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
İLK YARIYI DA ÖNDE TAMAMLADI
Konuk ekip 7 ve 40. dakikalarda Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
BARBOSA'NIN GOLÜ YETMEDİ
İlk yarıyı geride tamamlayan ev sahibi ekip 58. dakikada Helder Barbosa'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmazken Antalyaspor sahadan galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı: 2-1
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Akhisarspor 24 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.