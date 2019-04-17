Sinan Gümüş'ün bileti kesildi Galatasaray yönetimi, taraftarlara“Hepsi Suriyeli” diyen Sinan Gümüş’le sözleşme uzatmama kararı aldı.

Derbi öncesi takımını uğurlamak için gelen taraftarlara, "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" diyen Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün bu sözleri çok büyük bir tepki toplamıştı.



KARAR BİLDİRİLDİ

Yönetim de taraftarın tepkisini çeken Sinan'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Galatasaray yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcuya "Gelen teklifleri değerlendirebilirsin" dediği öğrenildi. Sinan'a Süper Lig'den ve İtalya Ligi'nden talipler olduğu öne sürülüyor.