Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısı düzenleyecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Çelik'in çok tartışılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.

Bilgilendirme mesajında şu ifadeler de yer aldı;

"MHK Başkanı Sabri Çelik'in basın toplantısı için akreditasyon uygulaması yapılacak. Basın toplantısını canlı yayınlamak isteyen kuruluşlarının TV kurulumlarını en geç saat 14.30'a kadar tamamlamaları, kameramanların ses kabloları ile tripodlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir."