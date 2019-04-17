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  • 17.04.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 10:52

Son dakika: Başkanı basın toplantısı düzenleyecek

Spor Toto Süper Lig'de her hafta tartışmaların odak noktasında olan hakemlerle ilgili () bir açıklama yapacak. MHK Başkanı 'in yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

MHK'dan flaş karar! Resmen açıklandı

Başkanı , 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısı düzenleyecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Çelik'in çok tartışılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.

Bilgilendirme mesajında şu ifadeler de yer aldı;

" Başkanı 'in basın toplantısı için akreditasyon uygulaması yapılacak. Basın toplantısını canlı yayınlamak isteyen kuruluşlarının TV kurulumlarını en geç saat 14.30'a kadar tamamlamaları, kameramanların ses kabloları ile tripodlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir."

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