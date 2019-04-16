Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vurdu! İşte Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım VAR kayıtları
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1'lik skorla sonuçlanmış ve Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamama serisi 20 yıla çıkmıştı. Maçın ardından en çok tartışılan isim hakem Ali Palabıyık olmuştu. Ardından Galatasaray cephesi VAr kayıtlarının yayınlanmasını istemişti. Derbinin VAR kayıtları gün yüzüne çıktı.
16.04.2019 10:13
- Son Güncelleme: 16.04.2019 10:19
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