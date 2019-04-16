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Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vurdu! İşte Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım VAR kayıtları

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1'lik skorla sonuçlanmış ve Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamama serisi 20 yıla çıkmıştı. Maçın ardından en çok tartışılan isim hakem Ali Palabıyık olmuştu. Ardından Galatasaray cephesi VAr kayıtlarının yayınlanmasını istemişti. Derbinin VAR kayıtları gün yüzüne çıktı.

16.04.2019 10:13 - Son Güncelleme: 16.04.2019 10:19
Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vurdu! İşte Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım VAR kayıtları

Spor Toto Süper Lig2in 28.haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor. 1-1 sona eren maça damga vuran hakem Ali Palabıyık olmuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vurdu! İşte Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım VAR kayıtları

Maçın hakemi Ali Palabıyık, karşılaşmanın ardından tartışılmaya devam ediyor...

Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vurdu! İşte Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım VAR kayıtları

Özellikle Galatasaray cephesinden, Palabıyık'a yoğun tepki geldi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vurdu! İşte Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım VAR kayıtları

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın attığı golde, Feghouli'ye faul yapıldığını düşünen sarı-kırmızılılar uzun süre itiraz etmiş ancak gol kararı geçerli sayılmıştı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vurdu! İşte Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım VAR kayıtları

Maçın ardından sosyal medya hesabından, golün görüntülerini paylaşan sarı-kırmızılılar aynı pozisyonda bir elle oynama olduğunu da iddia etmişti.

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