Ajax fırtınası esmeye devam ediyor (MS: Juventus 1-2 Ajax)

Devler Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i eleyerek adından söz ettiren Ajax, yine turnuvanın favori takımlarından olan Juve'yi de elemeyi başardı.
Ajax'ın galibiyet gollerini Donny ve Matthijs attı. Juve'nin tek golü ise Ronaldo'dan geldi.
Hollanda ekibinin yarı finaldeki rakibi Tottenham-M.City eşleşmesinin galibi olacak.
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