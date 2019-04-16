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  • 17.04.2019 00:00
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 00:02

Ajax fırtınası esmeye devam ediyor (MS: Juventus 1-2 Ajax)

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup eden Ajax, ilk maçta aldığı 1-1 beraberlikle adını yarı finale yazdırdı.

Ajax tarih yazdı

Devler Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i eleyerek adından söz ettiren Ajax, yine turnuvanın favori takımlarından olan Juve'yi de elemeyi başardı.

Ajax'ın galibiyet gollerini Donny ve Matthijs attı. Juve'nin tek golü ise Ronaldo'dan geldi.

Hollanda ekibinin yarı finaldeki rakibi Tottenham-M.City eşleşmesinin galibi olacak.

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