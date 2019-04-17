Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor... Son dakika haberine göre; Sarı lacivertlilerde Galatasaray derbisinde sakatlık geçiren Victor Moses'ın kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi. İdmana dahil olmadığı gözlenen Nijeryalı yıldız 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı lacivertlilerin ligdeki 10 maçında forma giyen Moses, 2 gol atma başarısı göstermişti. Nijeryalı'nın, Alanyaspor maçının yanı sıra Trabzonspor karşılaşmasında da oynaması zor görünüyor.

ELJIF VE HASAN DA İDMANA KATILMADI

Derbide beraberliği getiren golü atan Eljif Elmas'ın da gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadığı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım da idmana çıkmayan diğer bir isim oldu. Tecrübeli sol bek salonda özel olarak çalıştı. İki ismin de sakatlığı bulunmuyor.

FREY GERİ DÖNDÜ

Öte yandan kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Almanya'da bulunan bir hastanede ameliyat edilen Frey'in milli takım arasında bıçak altına yatmıştı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Michael Frey de takımla birlikte çalışmaya başladı.