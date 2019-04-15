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  • 15.04.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 10:08

- derbisinde gözler onlardaydı! ve ...

Dün akşam tüm Türkiye Kadıköy'de oynanan - derbisine kilitlendi. Maçın en merakla beklenen anlarından biri ise ve geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ancak Fatih Terim'in kadroda istemediği 'in karşılaştığı an oldu. İşte sporseverlerin merakla beklediği o an.

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