Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Galatasaray'ı konuk etti. 1-1 biten derbinin en çok merak edilen anlarından biri Fatih Terim ve Serdar Aziz karşılaşması oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Galatasaray'ı konuk etti. 1-1 biten derbinin en çok merak edilen anlarından biri Fatih Terim ve Serdar Aziz karşılaşması oldu.
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