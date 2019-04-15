Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında yarın oynanacak olan Manchester City - Tottenham Hotspur rövanşını Cüneyt Çakır yönetecek.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.

Manchester City ile Tottenham arasında, Londra'da oynanan ilk maçı Tottenham, 1-0 kazanmıştı.