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  • 15.04.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 11:52

'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

, ile arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır'a dev görev

Şampiyonlar Ligi rövanşında yarın oynanacak olan - rövanşını yönetecek.

'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.

Manchester City ile Tottenham arasında, 'da oynanan ilk maçı Tottenham, 1-0 kazanmıştı.

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