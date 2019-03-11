Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Fatih Terim kavgaları)
Ligdeki zirve yarışısından kopmamak için uğraşan Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklığı hiç kuşkusuz Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne oldu. Beklenenin çok çok altında kalan Mbaye Diagne'nin sezonun geri kalan süresinde neler yapacağı merak edilirken öte yandan Fatih Terim'in Diagne'nin ipini çoktan çektiği iddia ediliyor. Fakat Diagne, Fatih Terim'in ipini çektiği ne ilk ne de son futbolcu. Türk futbol Fatih Terim'in pek çoğu sıradışı olan kavgalarını konuşuyor...
11.03.2019 16:38
- Son Güncelleme: 11.03.2019 16:50
INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI
Eleştiriler sonrası Mbaye Diagne Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: 'Henüz sahaya en iyi halimi yansıtmadım. En iyisi olmaya çalışıyorum. Herkes için eleştiri yapmak kolay. Benim bu eleştiriler karşısında başım dik ve sağlam duruyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. Daha iyisi olacak inşallah.'
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