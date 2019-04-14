Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçının ardından şunları söyledi:

"Bu maçlar zor maçtır, bu maçlar arma maçıdır. Bizler arma mücadelesini sahada yine verdik. Yaklaşık 60 dakika eksik oynadık. İlk yarıda oyunda fazla pozisyon yoktu belki ama 10 kişi kalınca pozisyonlara girdik. Top Galatasaray'da olsa da fazla pozisyon vermedik. Biz o pozisyonda biraz tereddüt ettik, ofsayttaki oyuncu mu hareketlendi diye. Sonrasında ise kırmızı kart çıktı. Ortadaki pozisyonların da lehimize olmaması bizi sıkıntılı bir duruma soktu. Rakibin baskısı, hakemin de baskısına neden oldu. Alper atsa, bugün galibiyeti konuşuyor olurduk. Ayew oyunda olsaydı gol olur muydu bilemem, bunu bilmek için kahin olmak lazım. Ben teknik direktörüm, kahin değilim."