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  • 14.04.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 16:44

İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto 'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak. İşte Türkiye'nin merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Kadıköy'de derbi ateşi!

'de zirvenin kaderini belirleyecek derbide Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk ediyor. 'ın düdük çalacağı nefes kesecek mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesiyle zirve yolunda büyük bir fırsat yakalayan Galatasaray, hem puan farkını 3'e indirmek, hem de 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de şanssızlığını kırmak istiyor. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren Fenerbahçe ise derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik, kırmızı kart cezalısı olacak. Sarı-lacivertlilerde , , , Eljif Elmas, Nabil Dirar, ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da ise kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Luyindama derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir derbide sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.



FENERBAHÇE - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER;

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, , Hasan Ali (İsmail Köybaşı), , Tolgay, Zajc, Dirar, Moses, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Ülker
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

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