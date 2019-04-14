Derbide Lefter gibi Can gibi olun

Törende Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ bir konuşma yaptı. Arığ, "Yarınki (bugün) derbi için bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara" dedi. Gülfer Arığ "Can Bartu gibi özel bir isimle Fenerbahçe'yi yaşamak ve dinlemek benim için büyük bir bir olay oldu" ifadesini kullandı.
VOLKAN: SANA SÖZÜMÜZ OLSUN
Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ'dan sonra söz alan kaptan Volkan Demirel, Arığ'a dönerek, "Sana sözümüz olsun. Babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız" dedi.
VOLKAN: SANA SÖZÜMÜZ OLSUN
Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ'dan sonra söz alan kaptan Volkan Demirel, Arığ'a dönerek, "Sana sözümüz olsun. Babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız" dedi.
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