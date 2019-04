Aziz Yıldırım'ın çevresinde yoğun bir kalabalık vardı. Aziz Yıldırım'ın yanı sıra eski yöneticilerden Mahmut Uslu da cenaze namazı için Marmara İlahiyat Camii'ne gelen isimler arasındaydı. Eski TBF Başkanı Harun Erdenay'ın yanı sıra Ömer Onan da hazır bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Can Bartu'nun Üsküdar Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenaze töreni öncesi cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, taraftarların ve cenazeye katılmak isteyen herkesin üzerini arayıp camiye aldı. Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ve kızı Gülfer Arığ, cami avlusundaki çadırda taziyeleri kabul etti. Bartu ailesinin taziye çadırı önünde uzun kuyruklar oluştu. Her takımın taraftarlarından yüzlercesi şu anda camiye akın etti.