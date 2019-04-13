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  • 13.04.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 13:10

li ile Lefter Küçükandonyadis'i karıştırdı

'nin efsane ismi 'nun hayatını kaybetmesi sonrası spor camiasından pek çok isim üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bunlardan biri de Fenerbahçeli oldu. Ancak Şener Özbayraklı büyük bir skandala imza attı. Can Bartu'nun ölümü nedeniyle yaptığı paylaşımda ilk olarak Lefter Küçükandonyadis ve Metin Oktay'ın olduğu fotoğrafı paylaştı. Hatasını fark eden Özbayraklı kısa süre sonra Can Bartu ve Metin Oktay'ın olduğu fotoğrafı paylaştı.

Şener Özbayraklı'dan skandal hata!

camiası efsane futbolcusu 'nun hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken sarı lacivertli futbolcu 'dan olay yaratan bir hata geldi.

83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu'yu anmak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özbayraklı, yanlışlıkla Lefter Küçükandonyadis ile Metin Oktay'ın birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve taziye mesajı yayınladı.

Ancak hatasını kısa süre sonra fark eden Şener Özbayraklı, bu kez Can Bartu ve Metin Oktay'ın birlikte çekilen fotoğrafını paylaşırken "Allah rahmet eylesin hep kalbimizde olacaksın BÜYÜK EFSANEMİZ" ifadelerini kullandı.

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