Fenerbahçe camiası efsane futbolcusu Can Bartu'nun hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken sarı lacivertli futbolcu Şener Özbayraklı'dan olay yaratan bir hata geldi.

83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu'yu anmak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özbayraklı, yanlışlıkla Lefter Küçükandonyadis ile Metin Oktay'ın birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve taziye mesajı yayınladı.

Ancak hatasını kısa süre sonra fark eden Şener Özbayraklı, bu kez Can Bartu ve Metin Oktay'ın birlikte çekilen fotoğrafını paylaşırken "Allah rahmet eylesin hep kalbimizde olacaksın BÜYÜK EFSANEMİZ" ifadelerini kullandı.