Spor Toto Süper Lig'in kritik haftasında şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir karşısında çetin bir mücadele verecek. Kariyerlerinde 26'ncı kez karşılaşacak olan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, bitimine 2 aydan az bir süre kalan ligde 3 puan elde etmek için sahada olacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Medel, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Mossoro, Emre, İrfan, Elia, Visca, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı