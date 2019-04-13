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  • 13.04.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 18:18

Son dakika: Başakşehir- maçının ilk 11'leri belli oldu

, Süper Ligin 28. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in kritik haftasında şampiyonluk iddiasını sürdüren , lider karşısında çetin bir mücadele verecek. Kariyerlerinde 26'ncı kez karşılaşacak olan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, bitimine 2 aydan az bir süre kalan ligde 3 puan elde etmek için sahada olacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Medel, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Mossoro, Emre, İrfan, Elia, Visca, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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