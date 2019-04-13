Süper Lig puan durumuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Liderlik yarışı için kıyasıya mücadele eden Başakşehir ile Galatasaray, ligin 28. haftasında 3 puan için rakiplerini yenmenin yollarını arayacak. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına, Başakşehir ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Puan durumu tablosunda Başakşehir 61 puanla 1. sırada, en yakın takipçisi Galatasaray 55 puanla 2. sırada bulunuyor. Matematiksel olarak şansı sürse de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ise 50 puanla 3. sırada. İşte Süper Lig 28. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (28. HAFTA)

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu şu şekilde;

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 27 18 7 2 43 13 30 61 2 Galatasaray 27 16 7 4 58 27 31 55 3 Beşiktaş 27 14 8 5 58 36 22 50 4 Trabzonspor 28 14 7 7 50 37 13 49 5 Yeni Malatyaspor 27 10 7 10 37 36 1 37 6 Kasımpaşa 27 11 4 12 46 49 -3 37 7 Alanyaspor 27 11 4 12 29 33 -4 37 8 Kayserispor 27 9 9 9 27 35 -8 36 9 Konyaspor 27 8 11 8 32 32 0 35 10 Antalyaspor 27 10 5 12 30 45 -15 35 11 Rizespor 27 8 10 9 39 40 -1 34 12 Sivasspor 27 9 7 11 39 42 -3 34 13 Fenerbahçe 27 7 11 9 33 38 -5 32 14 Ankaragücü 27 9 5 13 28 42 -14 32 15 Bursaspor 28 5 13 10 24 33 -9 28 16 Göztepe 27 8 3 16 26 35 -9 27 17 Akhisarspor 27 6 6 15 28 44 -16 24 18 BB Erzurumspor 27 4 10 13 27 37 -10 22



SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde;

12 NİSAN CUMA

Bursaspor - Trabzonspor: 0 - 1

13 NİSAN CUMARTESİ

Rizespor - Göztepe:

Konyaspor - Sivasspor:

Beşiktaş - Başakşehir:

14 NİSAN PAZAR

Kayserispor - Annkaragücü:

Antalyaspor - Kasımpaşa:

YEni Malatyaspor - Alanyaspor:

Fenerbahçe - Galatasaray:

15 NİSAN PAZARTESİ

BB Erzurumspor - Akhisarspor: