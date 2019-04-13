Süper Lig puan durumuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Liderlik yarışı için kıyasıya mücadele eden Başakşehir ile Galatasaray, ligin 28. haftasında 3 puan için rakiplerini yenmenin yollarını arayacak. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına, Başakşehir ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Puan durumu tablosunda Başakşehir 61 puanla 1. sırada, en yakın takipçisi Galatasaray 55 puanla 2. sırada bulunuyor. Matematiksel olarak şansı sürse de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ise 50 puanla 3. sırada. İşte Süper Lig 28. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (28. HAFTA)
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu şu şekilde;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|27
|18
|7
|2
|43
|13
|30
|61
|2
|Galatasaray
|27
|16
|7
|4
|58
|27
|31
|55
|3
|Beşiktaş
|27
|14
|8
|5
|58
|36
|22
|50
|4
|Trabzonspor
|28
|14
|7
|7
|50
|37
|13
|49
|5
|Yeni Malatyaspor
|27
|10
|7
|10
|37
|36
|1
|37
|6
|Kasımpaşa
|27
|11
|4
|12
|46
|49
|-3
|37
|7
|Alanyaspor
|27
|11
|4
|12
|29
|33
|-4
|37
|8
|Kayserispor
|27
|9
|9
|9
|27
|35
|-8
|36
|9
|Konyaspor
|27
|8
|11
|8
|32
|32
|0
|35
|10
|Antalyaspor
|27
|10
|5
|12
|30
|45
|-15
|35
|11
|Rizespor
|27
|8
|10
|9
|39
|40
|-1
|34
|12
|Sivasspor
|27
|9
|7
|11
|39
|42
|-3
|34
|13
|Fenerbahçe
|27
|7
|11
|9
|33
|38
|-5
|32
|14
|Ankaragücü
|27
|9
|5
|13
|28
|42
|-14
|32
|15
|Bursaspor
|28
|5
|13
|10
|24
|33
|-9
|28
|16
|Göztepe
|27
|8
|3
|16
|26
|35
|-9
|27
|17
|Akhisarspor
|27
|6
|6
|15
|28
|44
|-16
|24
|18
|BB Erzurumspor
|27
|4
|10
|13
|27
|37
|-10
|22
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde;
12 NİSAN CUMA
Bursaspor - Trabzonspor: 0 - 1
13 NİSAN CUMARTESİ
Rizespor - Göztepe:
Konyaspor - Sivasspor:
Beşiktaş - Başakşehir:
14 NİSAN PAZAR
Kayserispor - Annkaragücü:
Antalyaspor - Kasımpaşa:
YEni Malatyaspor - Alanyaspor:
Fenerbahçe - Galatasaray:
15 NİSAN PAZARTESİ
BB Erzurumspor - Akhisarspor:
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