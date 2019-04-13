Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta? Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, deplasmandan galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. En yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını açmak isteyen Başakşehir'in Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Son 3 sezonda şampiyonluk mücadelesi veren ve son 7 haftaya Galatasaray'ın 6 puan önünde giren Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş - Başakşehir maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından calnı olarak yayınlanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem Serkan Tokat olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius- Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano (Medel), Atiba, Dorukhan, Güven(Lens), Ljajic, Caner, Burak

SAKAT: Quaresma, Adriano*

CEZALI: Yok

Başakşehir: Mert- Caiçara, Mahmut, Serdar (Attamah), Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

SAKAT: Arda, Epureanu

CEZALI: Yok

BAŞAKŞEHİR ZORLU VİRAJDA

Ligde geride kalan 27 maçta 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son üç maçını kazanan Beşiktaş ise 50 puan ile 3. sırada bulunuyor.

EPUREANU YOK, ARDA ŞÜPHELİ

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Arda Turan, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Arda'nın, Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Gökhan İnler'in ise kadroda olması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR OLDUKÇA FORMDA

Karşılaşma öncesinde Başakşehir 61 puanla lider durumda bulunurken, 50 puanı bulunan Beşiktaş üçüncü sırada yer alıyor.

Matematiksel olarak şansı sürse de şampiyonluk yarışından uzak kalan siyah beyazlılar, hedefini ikinci sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak olarak belirlemiş durumda. Bu sebeple; kalan maçlardan maksimum puan almak zorunda olan Beşiktaş, Başakşehir mücadelesini de kazanmak için sahaya çıkacak. Son maçlarda formda bir görüntü veren Şenol Güneş'in öğrencileri sırasıyla Atiker Konyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'u yenerken 3 maçta 11 gol attı ve 5 gol yedi. Siyah beyazlılar ayrıca ligin ikinci devresinde de mağlubiyet yüzü görmezken 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Son 3 sezonda şampiyonluk mücadelesi veren ve son 7 haftaya Galatasaray'ın 6 puan önünde giren Başakşehir de en formda olduğu dönemlerinden birini yaşıyor. 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alan turuncu lacivertliler, iki sezondur son haftalarda kaybettiği şampiyonluğu bu kez mutlaka yakalamak amacıyla Beşiktaş karşısına galibiyet için çıkacak.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIMLA, EN AZ GOL YİYEN TAKIM KARŞI KARŞIYA

Bu akşamki karşılaşma aynı zamanda ligin en çok gol atan takımıyla en az gol yiyen takımını karşı karşıya getirecek.

Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 7-2'lik galibiyetle ligde attığı gol sayısını 58'e çıkaran ve Galatasaray ile aynı gol sayısına ulaşan Beşiktaş, ligin en çok gol atan iki takımından biri durumunda. Beşiktaş, 11'inci haftada 1-0 yenildiği Başakşehir ve 15'inci haftada 0-0 biten Ayetemiz Alanyaspor maçı haricinde 26 karşılaşmada gol atarak hücum gücünü gösterirken, 11 karşılaşmada da 2 gol ve üzerine kalesini gole kapatma konusunda bir hayli başarısız oldu.

Başakşehir ise Beşiktaş'ın tam tersine Süper Lig'in en sağlam savunmasına sahip durumda. 28 maçta kalesinde 13 gol gören Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin bir diğer özelliği de, Trabzonspor maçı haricinde hiçbir maçta 2 gol yememiş olması. 16 maçta rakip forvetlere kalesini tamamen kapatan Başakşehir, sadece 18'inci haftada deplasmanda 4-2 kazandığı Trabzonspor'dan 2 gol yerken diğer 11 karşılaşmada 1'er golü kalesinde gördü.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SOL TARAF İÇİN ÜÇ SEÇENEKLLİ KADRO

Başakşehir maçının kadrosunu kurarken sol tarafta sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, 3 seçenekli bir kadro belirlemiş durumda.

Geçen hafta sakat olduğu için Rize'ye götürülmeyen Adriano ilk kez dün yapılan idmana çıktı. Brezilyalı oyuncunun son idmanda sakatlanmaması durumunda sol kanadı Adriano-Caner Erkin şeklinde kurmayı düşünen Güneş, Adriano hazır olmazsa geçen hafta olduğu gibi Medel-Caner ikilisine görev verecek. Tecrübeli teknik adamın buradaki üçüncü seçeneği ise Caner Erkin'i sol beke koyup geçen haftanın yıldızı Güven Yalçın'ı onun önünde oynatmak olacak. Defans, orta saha ve hücumda çok fazla değişiklikler yapmayacak olan Güneş, antrenmanın bir bölümünde Güven Yalçın'ı sağ önde Lens'in yerine de denedi. Bu durumda Adriano-Caner veya Medel-Caner seçeneği sol taraf için oldukça ağır basan bir ihtimal haline geliyor.

Şenol Güneş'in Başakşehir karşısına çıkarması muhtemel on bir şu şekilde: Karius-Gökhan Gönül-Vida -Mirin-Adriano (Medel) Atiba- Dorukhan-Güven(Lens)-Ljajic-Caner -Burak

GÜNEŞ - AVCI REKABETİNDE 17. BULUŞMA

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün karşılaşacak Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, kariyerlerinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 4 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 15 golle buna karşılık verdi.

İLK RANDEVU TÜRKİYE KUPASI'NDA

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 8. kez karşılaşacak.

Avcı, geride kalan 7 maçta 3 kez kazanırken, Güneş 1 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda atılan gol sayılarında da Abdullah Avcı'nın takımının üstünlüğü bulunuyor. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

AVCI SON 6 MAÇTA KAYBETMEDİ

İki teknik adamın rekabetinde son maçlarda Abdullah Avcı'nın üstünlüğü görülüyor.

Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta ise yenilgi görmedi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda Avcı'nın ekibi 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

AVCI - GÜNEŞ REKABETİ

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle: