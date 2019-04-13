Spor Toto Süper Lig'in 28. Haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. Haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Rize'nin golü 51. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.

Bu skorun ardından Çaykur Rizespor puanını 37 yaparken, Göztepe ise 27 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada sağ kanattan Aatif'ın ortasında kale önünde Gassama'dan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Beto gole izin vermedi.

21. dakikada Aatif ceza sahasına girmeden şutunda kaleci Pimparel'e topu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Morozyuk'un vuruşu auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Muriç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı vererek golü iptal etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Can Satman xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Boldrin xxx, Awaziem xx, Morozuik xx, Samudio xx, Abarhoun xx, Musa xx, Azubuike xx, Meljnak xx, Vedat xxx

Yedekler: Cihan, Abdullah, Mustafa, Saadane, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Nakoulma, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Pimparel, Chagas xx, Pereira xx, Ghilas xx, Gouffran xx, Lumor xx, Poko xx, Gassama xx, Reis Silva xx, Tayfur xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren, Elessa, Serdar, Yasin, Yalçın, Berkan, Araujo, Deniz, Erol Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kart: Chagas (Göztepe)