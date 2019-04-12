CANLI | Bursaspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.





BURSASPOR - TRABZONSPOR

İlk 11'ler

Bursaspor: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Yusuf, Sakho

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Ibanez, Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay, Yusuf, Anthony, Ekuban

Maçtan notlar

İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bursa'da yapacakları maçla 86. kez karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren Rodallega ile sakatlığı geçen Filip Novak ise maç kadrosunda yer alabilecek.

Trabzonspor'un Bursaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.