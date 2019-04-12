Chelsea taraftarlarından Mohamed Salah'a ahlaksız saldırı!
İngiliz Chelsea takımının holigan taraftarları, oynadıkları maçtan önce Liverpool'un Müslüman yıldızı Muhammed Salah'a yönelik ırkçı saldırıda bulundular.
12.04.2019 19:59
- Son Güncelleme: 12.04.2019 20:00
Chelsea taraftarları, dün akşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştıkları mücadele öncesinde büyük bir skandala imza attı.
Bir barda toplanarak maç saatini bekleyen İngilizler, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu ve olayın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.
Salah'a "bombacı" diyerek Müslümanlara terörist imasında bulunan 6 kişiden 3'ünün Chelsea kulübü tarafından maçın oynandığı Eden Arena'ya gelmeden evvel tespit edildiği ve stadyuma girişlerinin engellendiği açıklandı.
Chelsea kulübü, daha sonrasında yaptığı açıklamada olayları "tiksindirici" olarak nitelendirirken söz konusu tezahüratları yapan kişilerin birer utanç kaynağı olduğunu ifade etti.
Liverpool ise kendi oyuncularına yapılan saldırı hakkında yayımladığı bildiride olayları kınayan Chelsea yönetimine teşekkürlerini sunarken "Bu davranışın adını net bir şekilde koymak gerekiyor: Katıksız bağnazlık" sözlerine yer verdi.
Merseyside polisi ise söz konusu tezahüratları yapanlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.