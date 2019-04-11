Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.04.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 11:22

'den için şok sözler!

Türkiye, - derbisi için nefesini tuttu... 28.hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray. Derbi öncesi Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı açıklamalarda bulundu. Feghouli'nin sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten.

'Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibimiz ise alt sıralardan...'

'nin konuğu olan , 20 yıllık Kadıköy şanssızlığını kırmak istiyor. Derbi öncesi Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı , Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

'BİZ ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ, ONLAR...'

Hürriyet'in haberine göre Cezayir basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, derbiden galip ayrılacaklarını belirterek, "Bu maç öncekilerden tamamen farklı olacak. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibimiz ise alt sıralardan yükselmeye çalışıyor. Bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu sefer kazanmalıyız. Derbide 3 puanı almak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2. yarıda yükselişe geçen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 maçta 2108 dakika süre buldu ve 9 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 14 Nisan Pazar günü 19:00'da başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaraylı Sofiane Feghouli'den Fenerbahçe için şok sözler!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri