Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor. İki takım arasında son 10 yılda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 27 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu maçlardaki 49 golün 33'ünü yabancı futbolcular, 15'ini ise Türk oyuncular kaydetti. 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.





Fenerbahçe formasıyla 54 resmi maçta forma giyen Soldado rakip ağları 17 kez havalandırdı.



​SON 4 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Roberto Soldado oldukça formda. İspanyol forvet, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 gol atmayı başardı.







Feghouli bu sezon ligde 23 maçta 7 gol ve 4 asistle 11 gole direkt katkıda bulundu.​



​FORMUNUN ZİRVESİNDE

Müthiş bir form grafiği yakalayan Feghouli ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 7 gole imza attı. Cezayirli yıldız 4 de asist yaptı.