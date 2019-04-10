Fenerbahçe-Galatasaray derbisi içi flaş yorum '20 yıllık tabu yıkılır'

FATİH DOĞAN: Bu hafta futbola doyduk. Hem yukarıdaki maçlar hem aşağıdaki rekabet futbol zevkimizi zirveye çıkardı. Özellikle Rize-Beşiktaş kapanış maçı müthiş bir final oldu. İkinci yarının bana göre en iyi çıkış yakalayan, en başarılı takımı Rize'nin hakkını vermek lazım. Çok gol atıp az gol yiyen ve ikili mücadelelerde G.Saray'dan sonra ligin en çok kazanan takımı Rize karşısında 7-2 kazanmak Beşiktaş adına büyük bir başarı. Okan Buruk'a da Şenol hocaya da helal olsun. Emekleri büyük. Ancak Ljajic'in, Burak'ın, genç Güven'in ve hatta Vida'nın muhteşem performansını izleyen Beşiktaşlılar, şampiyonluk için iç geçirmiştir. Ancak bence şampiyonluğun adresi hâlâ Başakşehir. 7 hafta kaldı, halen düşmediler ve düşmeyecek gibi de gözüküyorlar. O yüzden bu hafta dananın kuyruğu kopmaz, lig daha da karışır, daha da keyifli hale gelir. Ama bu hafta hepimizin heyecana vefutbola doyacağı kesin.