Fenerbahçe-Galatasaray derbisi içi flaş yorum '20 yıllık tabu yıkılır'
Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin Kadıköy avantajı, Galatasaray'ın saha sonuçları öne çıkıyor. Öte yandan Başakhşehir'in zirveyi bırakmaması, geçtiğimiz hafta oynanan ve 7-2'lik skorla Beşiktaş'ın kazandığı Rizespor maçı ligi yavaş yavaş şekillendiriyor. Sabah Spor yazarları hem Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hem de Süper Lig'i yorumladı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Rize'de mükemmel bir maç izledik. Maçı seyretmeyenler skoru öğrendikleri zaman mutlaka 'Çok kötü oynayan bir Rizespor vardı. Yahut da maçın büyük bölümünü 10 kişi ya da 9 kişi oynadılar' diye düşünmüşlerdir. Ama yeri geldikçe vurguluyorum, futbolun cazibesi burada yatıyor. Beşiktaş da çok iyi oynadı. Rizespor da çok iyi oynadı. Ama Beşiktaş'ın her atak girişimi golle sonuçlandı. Rize cephesinde ise tersi oldu. Aslında iki takım da ligin ikinci yarısının en başarılı takımlarından ikisidir.
LEVENT TÜZEMEN: Dananın kuyruğunun kopacağı bir hafta olabilir ya da işler arapsaçına dönebilir. Beşiktaş-Başakşehir, Fenerbahçe- Galatasaray maçlarından 4 sonuç ortaya çıkar. 1- Beşiktaş kazanır, G.Saray kaybederse zirve şenlenir. 2- Beşiktaş kazanır, G.Saray da kazanırsa, Başakşehir şampiyonluğu kaybeder. 3- İki maç da berabere biterse, Başakşehir büyük bir şans yakalar. 4- Başakşehir kazanır, G.Saray kaybederse Abdullah Avcı ve öğrencileri kesin şampiyon olur.
FATİH DOĞAN: Bu hafta futbola doyduk. Hem yukarıdaki maçlar hem aşağıdaki rekabet futbol zevkimizi zirveye çıkardı. Özellikle Rize-Beşiktaş kapanış maçı müthiş bir final oldu. İkinci yarının bana göre en iyi çıkış yakalayan, en başarılı takımı Rize'nin hakkını vermek lazım. Çok gol atıp az gol yiyen ve ikili mücadelelerde G.Saray'dan sonra ligin en çok kazanan takımı Rize karşısında 7-2 kazanmak Beşiktaş adına büyük bir başarı. Okan Buruk'a da Şenol hocaya da helal olsun. Emekleri büyük. Ancak Ljajic'in, Burak'ın, genç Güven'in ve hatta Vida'nın muhteşem performansını izleyen Beşiktaşlılar, şampiyonluk için iç geçirmiştir. Ancak bence şampiyonluğun adresi hâlâ Başakşehir. 7 hafta kaldı, halen düşmediler ve düşmeyecek gibi de gözüküyorlar. O yüzden bu hafta dananın kuyruğu kopmaz, lig daha da karışır, daha da keyifli hale gelir. Ama bu hafta hepimizin heyecana vefutbola doyacağı kesin.
'MUHTEŞEM BİR FIRTINA GELİYOR'
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu hafta oynanacak olan karşılaşmalara bakınca eğer şampiyonluk yarışında bir kırılma haftası arıyorsak, bundan iyisi olmaz. Hollywood, 'Kusursuz Fırtına' filmini çevirmişti. Bütün gemiler de batabilir hiçbir şey olmamış gibi yolumuza da devam edebiliriz. Hangi takımın kazanacağını, kaybedeceğini bile söyleyemiyoruz. Böylesine bir denge içinde, iddiaların ve kayıpların da yüksek olması normal. Bence Başakşehir yolunu açacaktır.