Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Son dakika bilgisine göre; 14 Nisan pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Cüneyt Çakır'ın yönetmesinin beklendiği derbide Ali Palabıyık'ın görev alması futbol kamuoyu tarafından sürpriz olarak yorumlandı.
İSTATİSTİKLER BOL KART ÇIKACAK DİYOR
Ali Palabıyık tarafından son 3 sezondur Süper Lig'de yönetilen maçların istatistiklerine bakıldığında derbinin bol kartlı geçmesi muhtemel görünüyor.
ÇAKIR BİR DİĞER ÖNEMLİ MAÇTA
Çakır, haftanın diğer önemli karşılaşması olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında düdük çalacak.
Süper Lig'in 28. haftasındaki maç programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.