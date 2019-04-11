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  • 11.04.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 13:09

- derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan - derbisinin hakemi oldu. Zirve düğümünü çözecek bir diğer maç olan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesine ise Cüneyt Çakır atandı.

Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Son dakika bilgisine göre; 14 Nisan pazar günü oynanacak - maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yönetmesinin beklendiği derbide Ali Palabıyık'ın görev alması futbol kamuoyu tarafından sürpriz olarak yorumlandı.



İSTATİSTİKLER BOL KART ÇIKACAK DİYOR
Ali Palabıyık tarafından son 3 sezondur Süper Lig'de yönetilen maçların istatistiklerine bakıldığında derbinin bol kartlı geçmesi muhtemel görünüyor.

ÇAKIR BİR DİĞER ÖNEMLİ MAÇTA
Çakır, haftanın diğer önemli karşılaşması olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 28. haftasındaki maç programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

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