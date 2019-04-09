Dosta güven lidere korku

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 yenerken güne damga vuran isimlerden biri de Güven Yalçın oldu. 19 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği 70. dakikadan itibaren yer aldığı 20 dakikada hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Güven'i rakip savunma durduramadı.
"BENDEN KORK" MESAJI VERDİ
Beşiktaş özellikle 2. yarıda oynadığı futbolla Çaykur Rizespor'un üstüne kabus gibi çökerken lider Başakşehir'e de cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi, "Benden kork" mesajını vermiş oldu.
Ç.RİZE'Yİ HEZİMETE UĞRATTILAR
Çaykur Rizespor gibi 2. yarının en başarılı takımına deplasmanda 7 gol atma başarısı gösteren Siyah- Beyazlı ekipte Güven'le birlikte Adem Ljajic sergiledikleri performansla maça damga vurmayı bildi.
TAKIMIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Güven Yalçın maçtan sonra filelere giden son golünün gol olduğunu bildiğini söyleyerek, "Takım için mutluyum. Çok önemli bir galibiyet oldu. Üç golümde ikinci planda. Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım" dedi.
"BENDEN KORK" MESAJI VERDİ
Beşiktaş özellikle 2. yarıda oynadığı futbolla Çaykur Rizespor'un üstüne kabus gibi çökerken lider Başakşehir'e de cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi, "Benden kork" mesajını vermiş oldu.
Ç.RİZE'Yİ HEZİMETE UĞRATTILAR
Çaykur Rizespor gibi 2. yarının en başarılı takımına deplasmanda 7 gol atma başarısı gösteren Siyah- Beyazlı ekipte Güven'le birlikte Adem Ljajic sergiledikleri performansla maça damga vurmayı bildi.
TAKIMIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Güven Yalçın maçtan sonra filelere giden son golünün gol olduğunu bildiğini söyleyerek, "Takım için mutluyum. Çok önemli bir galibiyet oldu. Üç golümde ikinci planda. Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım" dedi.
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