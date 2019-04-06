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  • 06.04.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 18:20

Son dakika: 'ın Yeni 'un karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

'in 27.haftasında , Yeni 'u konuk edecek. Maça kısa bir süre kala Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'da kart cezalıları Luyindama ve Ndiaye müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

, 'in 27. haftasında bu akşam Evkur Yeni 'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

NDİAYE VE LUYİNDAMA CEZALI
Galatasaray'da sarı kart cezalıları Badou Ndiaye ve Christian Luyindama, müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sonrası takımdan ayrı adaptasyon çalışmalarını sürdüren Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

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