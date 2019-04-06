Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.
NDİAYE VE LUYİNDAMA CEZALI
Galatasaray'da sarı kart cezalıları Badou Ndiaye ve Christian Luyindama, müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sonrası takımdan ayrı adaptasyon çalışmalarını sürdüren Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.
Son dakika: Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'un karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maça kısa bir süre kala Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'da kart cezalıları Luyindama ve Ndiaye müsabakada forma giyemeyecek.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.
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