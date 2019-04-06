Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.



GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.



NDİAYE VE LUYİNDAMA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Badou Ndiaye ve Christian Luyindama, müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sonrası takımdan ayrı adaptasyon çalışmalarını sürdüren Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.