UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının ardından ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de "Fener Ol" kampanyası başlatıldı. Kampanyayı duyan birçok kişi "Fener Ol kampanyası nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

FENER OL KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe'nin maddi kaynak oluşturmak için hazırladığı "Fener Ol" projesi start aldı. Sabah saatlerinde, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçı sonrasında İstanbul'a dönmek üzere karayoluyla Trabzon Havalimanı'na giden Fenerbahçe kafilesine Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirenlerin tam 5 yıldır bulunamamasını, protesto etmek için FB TV, resmi site, Twitter ve Instagram hesaplarını kapatan Fenerbahçe, 19.07 itibariyle tüm hesaplarını erişime açtı.

Fenerbahçe Kulübü'nden günün ilk paylaşımında, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize #FENEROL" denildi.

FENER OL KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Fenerbahçe, mali anlamda kulübü maddi açıdan ayağa kaldıracak 'Fener Ol' kampanyası için "Fener Ol" projesi için yeni bir internet sayfası oluşturdu. "fenerbahce.org/fenerol" adresinde "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz" ifadeleri kullanılırken, kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar için ödeme yöntemleri ise "Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj, PTT Şubeleri" olarak gösterildi.

- EFT/Havale işlemleri Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank'tan Türk lirası, Dolar ve Avro olarak yapılabilecek. SMS'le kampanyaya katılacak taraftarlar ise "FENEROL" yazıp 1907'ye mesaj atmaları durumunda kısa mesajla kulübe 20 TL katkıda bulunabilecek.

Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.