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  • 03.04.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 19:28

'nin sağlık durumu nasıl? İşte Pele'nin son durumu...

Brezilya futbolunun efsane ismi 'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şimdi birçok kişi bu nedenle Pele'nin sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt arıyor.

Efsane isim Pele hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi 'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından vatandaşlar Pele'nin sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt arıyor. İşte Pele'nin son durumu...

PELE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son yıllarda böbrek ve prostat sorunlarıyla uğraşan Brezilya futbolunun efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı. Pele'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Brezilyalı Pele, Hublot adlı lüks saat markasının gerçekleştirdiği özel bir etkinlik için Fransa'nın başkenti Paris'e gelmiş ve burada Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki süperstarı Kylian Mbappe ile buluşmuştu.

PELE'NİN SON DURUMU NE?

78 yaşındaki efsanevi ismin dün gece ise tetanos krizi ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un okuyucularıyla paylaştığı haberde Pele'nin hayati bir tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

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