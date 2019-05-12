Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla "Fener Ol" kampanyasını başlattı. Kampanyayı duyan taraftarlar "Fener Ol kampanyasına nasıl bağış yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

FENER OL KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Fenerbahçe, mali anlamda kulübü maddi açıdan ayağa kaldıracak 'Fener Ol' kampanyası için "Fener Ol" projesi için yeni bir internet sayfası oluşturdu. "fenerbahce.org/fenerol" adresinde "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz" ifadeleri kullanılırken, kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar için ödeme yöntemleri ise "Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj, PTT Şubeleri" olarak gösterildi.

- EFT/Havale işlemleri Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank'tan Türk lirası, Dolar ve Avro olarak yapılabilecek. SMS'le kampanyaya katılacak taraftarlar ise "FENEROL" yazıp 1907'ye mesaj atmaları durumunda kısa mesajla kulübe 20 TL katkıda bulunabilecek.

Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.

FENER OL KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLANDI?

Kampanya neticesinde 2 gün öncesine kadar toplanmış olan rakamın 15 milyon euro, dolar bazında ise 17 milyon dolar olduğu belirtilmişti.