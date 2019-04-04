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  • 05.04.2019 01:42
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 01:42

'nun play-off'taki rakibi Zalgiris

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen 'nun play-off'taki rakibi Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 30. ve son haftasında konuk olduğu İspanya'nın takımını 93-86 yenerek önemli bir sürprize imza atan Zalgiris, sezonu 8. sırada tamamladı ve play-off'ta sarı-lacivertli takımla eşleşti.

Ligde bugün yapılan maçların ardından play-off'taki tüm eşleşmeler kesinleşti. Organizasyonda normal sezon yarın oynanacak 4 müsabakayla tamamlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu play-off eşleşmeleri şu şekilde:

- Zalgiris (Litvanya)

CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

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