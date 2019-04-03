Galatasaray kupada tekledi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Cimbom kendi evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın 9. dakikasında G.Saray atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ndiaye rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top kaleci Farnolle'de kaldı.
EMRE'NİN VURUŞU AUTA GİTTİ
Maçın 24. dakikasında ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.
ONYEKURU İYİ VURAMADI
İkinci yarının hemen başında Belhanda'nın pasında Onyekuru istediği vuruşu yapamadı. Ardından 46'da kullanılan köşe atışında Luyindama'nın ön direkteki vuruşunda top auta gitti.
LUYİNDAMA KIRMIZI GÖRDÜ
Kamara'nın 59'da kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta top Muslera'da kaldı. 69'da Luyindama direkt kırmızı kart gördü. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 berabere bitti.
EMRE'NİN VURUŞU AUTA GİTTİ
Maçın 24. dakikasında ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.
ONYEKURU İYİ VURAMADI
İkinci yarının hemen başında Belhanda'nın pasında Onyekuru istediği vuruşu yapamadı. Ardından 46'da kullanılan köşe atışında Luyindama'nın ön direkteki vuruşunda top auta gitti.
LUYİNDAMA KIRMIZI GÖRDÜ
Kamara'nın 59'da kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta top Muslera'da kaldı. 69'da Luyindama direkt kırmızı kart gördü. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 berabere bitti.
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