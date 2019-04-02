Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - GS maçı hangi kanalda?

Milyonlarca taraftar Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için gün sayıyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman sorusu da yer alıyor. Peki, merakla beklenen FB - GS maçı hangi kanalda? Dev derbiye dair merak edilen detayları sizin için derledik.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihini açıklandı. Dev derbi 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

389. KARŞILAŞMA

İki ezeli rakip toplamda 389. kez karşı karşıya gelecekler. 108 yıllık ezeli rekabette Fenerbahçe, geride kalan 387 maçın 146'sını kazandı. Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'ye karşı 123 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında bugüne dek oynanan maçların 119'u ise beraberlikle sona erdi.

Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin attığı 534 gole, Galatasaray 484 golle karşılık verdi.